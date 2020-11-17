В Ханты-Мансийске совершил экстренную посадку самолет из Сургута

Рейс SU-1513 ушел на экстренную посадку. Фото: www.aeroflot.ru

Самолет «Аэрофлота» SU-1513 следовал из Сургута в Москву сегодня, 17 ноября, однако резко изменил направление движения, как видно на сервисе Flightradar24.

Авиалайнер развернулся над Ураем и вернулся в окружную столицу. Скриншот с Flightradar24

Самолет Airbus A320 вылетел из Сургута в 07:41 (05:41 мск), в столице его ожидали в 10:01 по московскому времени. Однако спустя около 40 минут в воздухе авиалайнер развернулся над Ураем и полетел на запасной аэродром Ханты-Мансийска, где приземлился в 09:20 (07:20 мск).

Как пояснили в справочной аэропорта, рейс SU-1513 ушел на экстренную посадку из-за технической неисправности.

Это второй случай осенью 2020 года, когда запасной аэродром Ханты-Мансийска принимает пассажирский авиалайнер. Почти месяца назад, 19 октября, рейс 295, следовавший из Москвы в Сургут, экстренно сел в окружной столице. Однако причиной посадки была иная экипаж авиакомпании «ЮТэйр» принял решение посадить самолет, чтобы спасти жизнь пассажирке воздушного судна.

Неполадки с техникой случились у самолета «АТР-72» аваикомпании UTair, следовавший рейсом «Ханты-Мансийск – Урай», борт экстренно приземлился 21 марта 2020 года так же в аэропорту окружной столицы через 15 минут после взлета. Капитан воздушного судна при наборе высоте сообщил о неполадках со стойкой шасси и принял решение вернуться в аэропорт Ханты-Мансийска.

Дополним, в минувшее воскресенье в соседнем регионе также принимали экстренную посадку. Самолет авиакомпании «Ямал» сообщением «Тюмень – Салехард» приземлился на запасном аэродроме в Надыме. Долететь до пункта назначения авиалайнеру не позволила погода: экипаж принял решение посадить самолет в связи с плохой видимостью.