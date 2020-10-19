В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет из-за пассажирки

У пассажирки случился острый приступ гипергликемии. Экстренная посадка спасла женщине жизнь. Фото: www.utair.ru

Экстренно посадить самолет в аэропорту Ханты-Мансийска был вынужден экипаж авиакомпании «ЮТэйр». Рейс 295 следовал из Москвы в Сургут, однако в небе одной из пассажирок резко стало плохо. Командир воздушного судна принял решение, что необходимо совершить посадку в окружной столице – это спасло жизнь женщине.

Как сообщает администрация Ханты-Мансийска, в аэропорту самолет приземлился в 16:45 по местному времени. Экипаж авиалайнера сообщил о том, что женщине необходима срочная медицинская помощь. На авиавокзале пассажирку сразу встретили медики.

Как оказалось, пассажирка больна сахарным диабетом. В полете у нее случился приступ гипергликемии – у нее резко упал инсулин в крови. Без экстренной помощи женщине грозила потеря зрения, проблемы с кровообращением или кома, а может и более худшие последствия.

– По словам врачей скорой помощи, прибывших на место, пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии. Оказанная на месте помощь медиков позволила женщине продолжить полет, – сообщила администрация Ханты-Мансийска.

Надо сказать, что медицинская помощь была оказана в считанные минуты. Уже в 17:39, после дозаправки, борт «ЮТэйр» вылетел в Сургут. Самолет приземлился в пункте назначения с задержкой около часа.