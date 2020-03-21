2020-03-21T11:54:20+03:00
Происшествия

В Югре совершил экстренную посадку самолет до Урая

Никто из пассажиров и членов не пострадал
Алена Кульмухаметова
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В Югре совершил экстренную посадку самолет до Урая. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во "ВКонтакте"В Югре совершил экстренную посадку самолет до Урая. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" во "ВКонтакте"
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Самолет «АТР-72» аваикомпании UTair, следующий рейсом «Ханты-МансийскУрай» экстренно приземлился в 10 часов 15 мин 21 марта в аэропорту окружной столицы через 15 минут после взлета.

Капитан воздушного судна при наборе высоте сообщил о неполадках со стойкой шасси и принял решение вернуться в аэропорт Ханты-Мансийска. Информацию об аварийной посадке подтвердили в уральском транспортном следственном комитете.

- 21 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени из аэропорта города Ханты-Мансийска произвело взлет воздушное судно «АТР-72», выполняющее рейс по маршруту «Ханты-Мансийск-Урай». При наборе высоты не убралась стойка шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 25 пассажиров и 4 члена экипажа. В 10 часов 15 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, - заявили в пресс-службе транспортного СКР УрФО.

По факту авиационного инцидента следователи проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 2 апреля 2012 года самолет этой же марки этой же авиакомпании разбился под Тюменью. Рейс UTA120 следовал по маршруту «Тюмень – Сургут». Через 1 минуту и 37 секунд после взлёта он рухнул на землю в 16 километрах западнее Тюмени рядом с деревней Горьковка. Из находившихся на его борту 39 пассажиров и четверых члена экипажа, погибли 31 человек, 12 выжили и были госпитализированы, двое из которых скончались 11 и 19 апреля в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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