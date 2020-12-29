Экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино» произвел пассажирский самолет авиакомпании Utair, он направлялся из Сургута в Краснодар, однако уже при взлете возникли проблемы.«СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на пассажиров борта сообщает, что самолет должен был вылететь в 6:05. После регистрации пассажиров посадили в боинг с задержкой на 20 минут, затем еще час чего-то ждали, дозаправились, а спустя полчаса полета пассажирам сообщили, что самолет вырабатывает топливо и садится в Сургуте.– Еще через полчаса нам сообщили, что сургутские полосы нас не могут принять, поэтому мы садимся в Тюмени, – пояснила одна из пассажирок рейса.Над Рощино самолет кружил еще нескольких минут, то же подтверждает сервис отслеживания Flightradar. Причина неисправности пассажирам не называлась.