2020-06-29T23:59:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 30 июня 2020: эпидситуация в Сургуте и Нижневартовске

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 30 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 30 июня 2020: эпидситуация в Сургуте и НижневартовскеКоронавирус в Югре, последние новости на 30 июня 2020: эпидситуация в Сургуте и НижневартовскеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 30 июня 2020 года.

В Сургуте по данным на 30 июня прирост заболевших COVID-19 за сутки составил ровно 100 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 277 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Кроме того, до 5 июля приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах.

Так, стало известно, что Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган».

- Сейчас здесь наблюдаются 133 пациента с бессимптомными и легкими формами инфекции, а также пациенты, направленные окружными инфекционными госпиталями для завершения курса лечения, - сообщили в оперштабе региона.

Кроме того, дополнительные дежурные группы откроют в Мегионе. Решение утвердили на заседании городского оперштаба.

К сожалению, пока самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте и Нижневартовске. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции. По словам медиков, обстановку осложняет то, что многие горожане не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 8679 случаев коронавирусной инфекции, 4305 - выздоровели, 52 человека ранее умерли, 20073 жителей региона подлежат наблюдению, 32939 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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