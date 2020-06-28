2020-06-28T12:34:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 285 новых случаев заболевания коронавирусом в 16 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 95, Когалым – 47, Нижневартовск – 44, Сургутский район – 22, Ханты-Мансийский район – 18, Ханты-Мансийск – 12, Нефтеюганск – 10, Мегион – 9, Нягань – 9, Нефтеюганский район – 5, Покачи – 4, Лангепас – 3, Пыть-Ях – 2, Нижневартовский район – 2, Советский район – 2, Радужный – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 8402.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 70, с симптомами ОРВИ - 143, в бессимптомной форме заболевания – 72. По месту инфицирования: контактные установлены - 128, в 157 случаях контакт уточняется.

Добавим, что по возрастной структуре заболевшие распределились следующим образом: По возрастной структуре: дети – 31, 18-29 лет – 45, 30-49 лет – 121, 50-64 года – 79, старше 65 лет – 19.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 47 человек – на ИВЛ, 67 – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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