2020-06-29T08:55:22+03:00
Общество

Дополнительные дежурные группы откроют в Мегионе

Решение утвердили на заседании городского оперштаба
Руслан Савинов
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Дополнительные дежурные группы откроют в МегионеДополнительные дежурные группы откроют в МегионеФото: pixabay.com
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В Мегионе в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции часть обсуждения касалась открытия в городе дополнительных дежурных групп в детских садах.

Как пояснила директор департамента образования и молодежной политики Татьяна Метринская, на основании проведенного мониторинга выявилась острая потребность открытия еще несколько дежурных групп в дошкольных учреждениях.

- К настоящему моменту детские сады посещают 435 юных мегионцев, что составляет 12,1% от общего числа воспитанников, уточнила Татьяна Метринская.

Учитывая поступающие запросы на предоставление места в детском саду от родителей, которые трудятся в сферах жизнеобеспечения города и не могут выполнять работу дистанционно, было принято решение об увеличении количества дежурных групп.

Добавим, что образовательные организации готовы принять воспитанников с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Отмечается, что все сотрудники имеют допуски к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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