Коронавирус в Югре, последние новости на 28 июня 2020: ХМАО остается в десятке лидеров по приросту заболеваемости в стране

Число заболевших коронавирусом увеличилось на 280 человек и составило 8117 человек. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 15 муниципальных образованиях.

Скриншот yandex.ru/covid19/stat

100 заболевших зафиксировали в Сургуте, 22 – в Сургутском районе, 35 – в Нижневартовске, 27 – в Когалыме. В Мегионе сегодня больных прибавилось на 15 человек, в Лангепасе и Нефтеюганске – по 14 зараженных. В Радужном, окружной столице и в Ханты-Мансийском районе выявлено по 11 тестов с положительным результатом на COVID-19. В Нягани – семь, в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе – по пять. В Октябрьском районе заболели коронавирусом два человека, в Покачах – один.

За минувшие сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 229 человек, за весь период пандемии – 4097 человек. Фото: оперштаб ХМАО

Всего подтвержденных случаев в регионе – 8117. Из них в бессимптомной форме заболевание проходит у 61 пациента, у 136 югорчан наблюдаются симптомы ОРВИ, 83 пациента болеют с осложнением – с пневмонией.

За минувшие сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 229 человек, за весь период пандемии – 4097 человек.

За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

Югра остается в десятке регионов с большим приростом заболеваемости коронавирусом. Причины выясняют столичные эксперты. По их словам, Югра хорошо обеспечена видами исследований на коронавирус COVID-19, охват населения тестами выше общероссийского уровня, оттого наблюдается прирост заболеваемости. Такой вывод сделали московские специалисты, проверив госпитали округа.

– За эти три дня мы смогли посмотреть работу больниц и поликлиник Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма. Анализ и структура заболевших показывает, что в Югре большое число общих случаев заболевания, но тяжелых случаев гораздо меньше, чем показывает мировая статистика, – сказал заместитель директора по организационно-методической работе Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Вадим Тестов.

Он заявил, что федеральная помощь в борьбе с коронавирусом Югре не требуется. Ранее бригада московских врачей проверили госпиталь Нижневартовской детской больницы и заявили, что он входит в десятку лучших в России. 27 июня московские доктора продолжили работу в Нижневартовске, в инфекционном госпитале на базе гинекологической больницы.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 15 муниципальных образованиях. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

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