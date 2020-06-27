Коронавирус в Югре 2020, последние новости на 27 июня 2020 года: у 83 заразившихся заболевание протекает с осложнением

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:00:28+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 июня 2020 года

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За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях, сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на Роспотребнадзор Югры.

Всего подтвержденных случаев в регионе – 8117. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

100 заболевших зафиксировали в Сургуте, 22 – в Сургутском районе, 35 – в Нижневартовске, 27 – в Когалыме. В Мегионе сегодня больных прибавилось на 15 человек, в Лангепасе и Нефтеюганске – по 14 зараженных. В Радужном, окружной столице и в Ханты-Мансийском районе выявлено по 11 тестов с положительным результатом на COVID-19. В Нягани – семь, в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе – по пять. В Октябрьском районе заболели коронавирусом два человека, в Покачах – один.

Всего подтвержденных случаев в регионе – 8117. Из них в бессимптомной форме заболевание проходит у 61 пациента, у 136 югорчан наблюдаются симптомы ОРВИ, 83 пациента болеют с осложнением – с пневмонией.

Скриншот yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки из больниц выписано 229 выздоровевших югорчан.

В России за сутки выявлено 6 852 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 2 058 случаев (30,0%) – без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 627 646 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 8 969 человек.

Скриншот yandex.ru/covid19/stat

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ИСТОЧНИК KP.RU