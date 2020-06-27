Госпиталь Нижневатровской детской больницы входит в десятку лучших в России, считают московские доктора

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:47:22+03:00

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С начала недели в Югре работала бригада московских врачей. Эксперты побывали в госпиталях региона, которые заняты в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. По словам специалистов, югорские врачи работают слаженно. Они заявили, что госпиталь Нижневартовской детской больницы входит в десятку лучших в России, сообщает оперштаб региона.

– Мы прошли по госпиталю. Организация процесса нас удовлетворила, все на современном, очень высоком уровне. Обсуждали всех пациентов. Видим, что наши коллеги анализируют ситуацию, анализируют ее абсолютно правильно, не стесняются советоваться с другими докторами, что в медицине всегда приветствуется. Соответственно, получают хорошие результаты. Результаты лечения на самом деле очень хорошие, – отметили специалисты.

Напомним, департамент здравоохранения Югры запустил проект #YU_ГОСПИТАЛЬ с рассказами людей, которые круглосуточно находятся в медучреждениях округа. Одной из первых участниц проекта стала медсестра Маргарита Новикова из Нижневартовска, она не покидала пределы инфекционного госпиталя больше месяца. Все это время югорчанка мечтала обнять свою дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU