2020-06-27T17:53:38+03:00
Общество

Представитель Минздрава РФ Вадим Тестов: уровень заболеваемости высок, поскольку широк охват тестируемых на коронавирус

В Югре используются грамотные подходы по лечению больных коронавирусной инфекцией, считают московские эксперты
Лина Орлова
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Югра хорошо обеспечена видами исследований на коронавирус COVID-19. Скриншот видеоЮгра хорошо обеспечена видами исследований на коронавирус COVID-19. Скриншот видео
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Югра хорошо обеспечена видами исследований на коронавирус COVID-19, охват населения тестами выше общероссийского уровня, заявили московские специалисты. По мнению экспертов, это стало причиной прирост больных в регионе.

– За эти три дня мы смогли посмотреть работу больниц и поликлиник Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма. Мы видим хорошую обеспеченность медицинскими кадрами, медицинским персоналом, что, наверное, заслуга ваших университетов, которых целых два на субъект. Ваши медицинские организации вполне успешно справляются с ситуацией. Анализ и структура заболевших показывает, что в Югре большое число общих случаев заболевания, но тяжелых случаев гораздо меньше, чем показывает мировая статистика, – сказал заместитель директора по организационно-методической работе Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Вадим Тестов.

Специалисты из Москвы посетили госпитали Югры, занятые в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Они отметили, что в округе используются грамотные подходы по современным рекомендациям лечения больных коронавирусной инфекцией.

Вадим Тестов: федеральная помощь в борьбе с коронавирусом Югре не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Представитель Минздрава РФ Вадим Тестов: уровень заболеваемости высок, поскольку широк охват тестируемых на коронавирус
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