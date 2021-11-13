Коронавирус в Югре. Последние новости на 14 ноября 2021 года: ковидом заражаются чаще молодые люди

В Сургуте ковидом заражаются чаще молодые люди. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 14 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 257 и составило 85 479 человек, 13 человек скончались (всего – 1 511 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

В Сургуте коронавирусом заражаются чаще молодые люди, беременные женщины и дети. Об этом сообщила заведующий инфекционным отделением № 4 Сургутской окружной клинической больницы Виолетта Переверзева, которая работает в красной зоне с начала пандемии.

В Нижневартовске уже не наблюдается агрессивный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но и о снижении говорить еще рано. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники Светлана Воронина.

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.