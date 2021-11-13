В Сургуте коронавирусом заражаются чаще молодые люди и беременные женщины. Фото - администрация Югры.

В Сургуте коронавирусом заражаются чаще молодые люди, беременные женщины и дети. Об этом сообщила заведующий инфекционным отделением № 4 Сургутской окружной клинической больницы Виолетта Переверзева, которая работает в красной зоне с начала пандемии.

По ее словам, большинство тех, кто сделал прививку, переносят коронавирус в легкой форме. Есть и те, у кого COVID-19 протекает среднетяжело, но процент развития тяжелых форм в разы меньше.

– Смена проходит динамично. С самого утра – обход в красной зоне, проведение консилиумов о тактике ведения пациентов. Рабочий день ненормирован, состояние пациентов, к сожалению, ухудшается, и мы не можем оставить их без нашего внимания, – рассказала Виолетта Переверзева.

По словам врача, во все волны ковида сохраняется большое число тяжелых форм и, к сожалению, отмечаются летальные исходы. Сократить риски поможет вакцинация.