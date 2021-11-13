«О снижении говорить рано». Жители Нижневартовска узнали обстановку по коронавирусу

Жители Нижневартовска узнали обстановку по коронавирусу. Фото - "Официальный Нижневартовск" в ВК.

В Нижневартовске уже не наблюдается агрессивный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но и о снижении говорить еще рано. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники Светлана Воронина.

По ее словам, всего под наблюдением терапевтов на данный момент находится 1930 человек, из них у 775 подтвержден COVID-19. Вакцинация населения продолжается. За минувшие сутки прививку первым компонентом сделали около 1200 человек. Всего на данный момент первый компонент или однокомпонентную вакцину получили более 124 тысяч человек.

По словам специалистов, остановить третью волну коронавирусной инфекции можно только в том случае, если выработается коллективный иммунитет. Поэтому необходимо продолжать прививочную кампанию. Кстати, пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах, развернутых в торговых центрах «ЮграМОЛЛ» и «Европа сити».