Коронавирус в Югре, последние новости на 13 ноября 2021 года: умерли 13 человек

Число умерших коронавирусом в Югре на 13 ноября увеличилось на 13 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре на 13 ноября увеличилось на 13 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 511 человек.

За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 802 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.