В Лангепасе статья бездомных собак растерзала женщину. Фото: Вадим Бегун

В Лангепасе стая бездомных собак растерзала женщину. Горожанку доставили в приёмный покой городской больницы с многочисленными ранами, однако она скончалась через несколько часов после нападения животных. По информации местной администрации, инцидент произошёл на одной из баз промышленного сектора.

– Произошедший случай является вопиющим, поэтому к его рассмотрению по поручению главы Лангепаса Сергея Горобченко в экстренном порядке подключены все ответственные структуры. С целью недопущения подобных происшествий в дальнейшем градоначальник поручил произвести на территории муниципалитета дополнительные мероприятия по отлову бездомных животных с привлечением специализированной организации, – сообщили в ведомстве.

В администрации также добавили, что мнения лангепасцев разделились: одни считают, что бродячие животные подлежат уничтожению, другие за более гуманный подход.

– Как бы то ни было, пока полностью решить эту злободневную проблему не представляется возможным, ведь с начала 2020-го после отлова и проведения всех необходимых санитарных процедур бездомных животных обязаны выпускать обратно на улицы. Таковы требования федерального законодательства, – сообщает администрации.

Там отметили, что к проверке обстоятельств инцидента уже приступили правоохранительные органы. Все детали проводимых оперативных действий глава города держит под личным контролем.

В пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» подтвердили информацию: "Возбуждено уголовное дело «халатность, повлекшая смерть человека». В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют полноту и своевременность мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных".

По версии следствия, трагедия произошла в 14.00 в безлюдном месте в районе железнодорожного переезда по улице Северной (это промышленная зона). На 43-летнюю местную жительницу набросилась стая из нескольких собак.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что жители Сургута продолжают жаловаться на бездомных собак, которые нападают на жителей, в том числе и на детей. Горожане добавляют, что за последнее время число дворняг увеличилось. Так, недавно появилось видео из Сургута, где стая четвероногих бегает и громко лает во дворе недалеко от школы, а мимо них пробегает ребенок. От беспородного пса пострадала десятилетняя девочка, о чем рассказала ее мама на городском портале «Твой Сургут».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На жительницу Лянтора и ее ребенка напали бродячие собаки

Следователи выяснят почему власти не занимаются отловом животных (подробнее)

В ХМАО на 4-летнего мальчика набросилась бездомная собака и укусила за губу

Следственным комитетом организована проверка (подробнее)