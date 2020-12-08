В Югре агрессивные бродячие собаки пугают детей и взрослых

Фото: администрация Нефтеюганска

Жители Сургута продолжают жаловаться на бездомных собак, которые нападают на жителей, в том числе и на детей. Горожане добавляют, что за последнее время число дворняг увеличилось.

Так, в ноябре появилось видео из Сургута, где стая четвероногих бегает и громко лает во дворе недалеко от школы, а мимо них пробегает ребенок. От беспородного пса пострадала десятилетняя девочка, о чем рассказала ее мама на городском портале «Твой Сургут».

- Ребенок десяти лет не смог дойти до 29-й хореографической школы. Там на неё напали собаки, схватили за мешок со сменкой. Прибежала в испуге домой, пошла другой дорогой, опоздала в школу. На обратном пути они опять зарычали, и дочь с одноклассником полчаса сидели в чужом подъезде. Вечером тоже не смогла благополучно добраться до музыкальной школы, опять вернулась. Я вышла провожать, немного постояла, но одна собака так и побежала за ней, - рассказала мать девочки.

Стая бездомных собак. Фото: Типичный Мегион

В администрация города отреагировала на заявление, отметив, что информация о бродячих собаках направлена в организацию, занимающуюся отловом безнадзорных собак.

- Если вы увидели, что на людей возможны нападения агрессивных собак, просим незамедлительно сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112, - посоветовали в мэрии.

Жителям также дали советы, как защитить себя от нападения уличных бродяг. Если вам пришлось столкнуться с агрессивным псом, то в первую очередь подойдите спиной к стене, забору или другим местам, где вас нельзя обойти со спины и напасть — бродячие псы обычно атакуют сзади.

По мнению горожан, администрации нужно искать другой подход к проблеме с бездомными животными. Они считают, что метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания) не эффективен.

Стая бездомных собак. Фото: Типичный Мегион

Жалобы и недовольства, связанные с бездомными собаками в регионах Югры, появляются все чаще. Ранее в Нефтеюганске бродячие собаки с бирками на ушах напали на ребенка, в Мегионе тоже жаловались на нападения животных. К решению этой проблемы присоединились волонтеры движения «Раненое сердце», которые организовали приют для бездомных собак. Добровольцы выявляют агрессивных бродяжек, отлавливают их, стерилизуют и, если четвероногие не представляют угрозы, отпускают на волю.

В городских пабликах региона местные жители разделились во мнениях. Одни пишут, что подход требует радикальных мер, а другие вступаются за животных.

– Стерилизация не приводит к снижению агрессии, а те, что не проявили явного желания напасть, будут нападать в другое время, когда они будут окружены такими же плюшевыми собачками, – пишет Иван.

– Поможет только отстрел, – говорит Александр.

– Не выкидывайте собак, в крайнем случае, найдите им другого хозяина, но не на улицу, – добавляет Ирина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Нефтеюганске построят приют для бездомных животных. В городской администрации обсудили как сократить количество безнадзорных собак на улицах