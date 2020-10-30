В Нефтеюганске построят приют для бездомных животных

Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска

На совещании в городской администрации обсудили как сократить количество безнадзорных собак на улицах Нефтеюганска.

В этом году по двум муниципальным контрактам отловили 179 особей. После стерилизации, чипирования и процедуры вакцинирования, почти сотню выпустили обратно. 35 четвероногих после тестирования и работы с кинологом признаны агрессивными, их оставили в приюте.

Сейчас подготавливают третий договор, согласно которому собак будут отлавливать не только в микрорайонах, но и в промышленных зонах, а также на территории гаражей, где водятся большие стаи.

- Во-первых, в этом году идет активное расселение балочных массивов, и после переезда зачастую люди оставляют животных на улице. С такими хозяевами приходится проводить разъяснительную работу окружной Ветеринарной службе. Во-вторых, фиксируют случаи, когда произвести отлов собак не получается из-за присутствия рядом несовершеннолетних. Бывает, что животное не проявляет агрессию, а если собака с биркой и не злая, закон запрещает ее трогать. Поэтому, по мнению властей, давно назрел вопрос законодательно закрепить понятие «агрессивное животное» - причины, по которым растет число бездомных собак, озвучила заместитель главы города Оксана Чурикова.

Ещё одна проблема в том, что часто после отлова появляются хозяева с требованием вернуть им собаку. При этом они не несут наказание за самовыгул питомца, и не платят деньги за его содержание, рассказали представители приюта.

Решением этого вопроса активно занимаются представители общественной зоозащитной организации «Право на жизнь». Они рассказывают взрослым и детям, как обращаться с питомцами, ухаживать за ними.

На совещании обсудили и необходимость строительства городского приюта для бездомных животных. Как пояснили представители департамента ЖКХ, возвести частный приют собирается общественная организация «Хвостики» из Нефтеюганского района. Им выделили земельный участок площадью более двух тысяч квадратных метров.