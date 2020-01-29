29 Янв. 2020 2020-01-29T12:13:07+03:00

В Мегионе приступили к отлову безнадзорных и бродячих животных Фото: pixabay.com

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На территории Мегиона начались мероприятия по обеспечению защите населения от болезней, общих для человека и животных. Как сообщили в администрации города, специалисты приступили к отлову безнадзорных и бродячих животных.

Регулированием численности животных занимается специализированная организация. Заявки на отлов принимают по телефону подрядчика – 89028535600, или в производственном отделе «Капитальное строительство» по телефону – 59267.

Владельцам домашних животных рекомендуют соблюдать требования действующего законодательства при выгуле своих питомцев. Нельзя оставлять своих подопечных на улице без присмотра.

Также напомним, что продукты жизнедеятельности питомца следует убирайте прямо во время выгула. В случае нарушения правил содержания домашних животных владелец собаки может получить штраф в размере от пятисот рублей до двух тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU