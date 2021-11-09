В ХМАО на 4-летнего мальчика набросилась бездомная собака и укусила за губу Фото: Юлия Кучеренко

На 4-летнего мальчика, во время прогулки во дворе одного из домов по улице Калинина города Советский, набросилась бездомная собака и укусила за губу. Трагедия произошла 7 ноября 2021 года около 17 часов. Следственным комитетом организована процессуальная проверка.

- В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и полнота действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре хозяин немецкой овчарки выплатит компенсацию мальчику, которого покусала собака. Собака гуляла без присмотра и без намордника.

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