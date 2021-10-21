В Югре хозяин немецкой овчарки выплатит компенсацию мальчику, которого покусала собака Фото: Юлия Кучеренко

В Югорскую межрайонную прокуратуру обратились родители пятилетнего мальчика, которого покусала собака. В мае ребенок гулял около своего дома и увидел собаку породы «Немецкая овчарка». Когда мальчик приблизился к собаке, она укусила его в плечо.

Происшествие произошло по вине хозяина собаки, который без присмотра и без намордника выпустил выгуливать животное. Прокурор в интересах ребенка предъявил к владельцу собаки иск о взыскании компенсации морального вреда.

- Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу ребёнка компенсацию морального вреда - сообщили в Прокуратуре ХМАО - Югры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Югре владелец пса выплатит пострадавшим от укусов мальчикам 90 тысяч рублей. Компенсации добились после того, как в дело вмешалась прокуратура.