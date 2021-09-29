В Югре владелец пса выплатит пострадавшим от укусов мальчикам 90 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нижневартовского района помогла жительнице поселка Ваховск взыскать моральную компенсацию с владельца собаки, которая покусала ее внуков.

- Установлено, что в мае 2021 года собака породы «Тибетский мастиф» покусала двух мальчиков, гуляющих во дворе дома. Дети получили телесные повреждения и проходили лечение в медицинском учреждении. Случившееся произошло по вине хозяина пса, который выгуливал животное без намордника и поводка, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

В связи с этим прокурор предъявил к собственнику собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд полностью встал на сторону гособвинителя, обязав мужчину выплатить детям 90 тысяч рублей.