На жительницу Лянтора и ее ребенка напали бродячие собаки Фото: Паблик "Анонимный Нижневартовск"

Через социальную сеть от жительница Лянтор попросила о помощи, вечером 8 ноября, недалеко от медучреждения города на неё и её ребенка набросилась стая бродячих собак.

Сургутским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре по информации, поступившей через соцсеть организована процессуальная проверка.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проверяется информация об аналогичных происшествиях, произошедших ранее. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, что на 4-летнего мальчика, во время прогулки во дворе города Советский, набросилась бездомная собака и укусила за губу.