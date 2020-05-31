Коронавирус в Югре, последние новости на 1 июня 2020: подарки выпускникам и всплеск инфекции в Сургутском районе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 1 июня 2020 года.

1. Как будут работать кинотеатры Сургута после открытия?

- В кинотеатрах будут действовать специальные правила, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом. Персонал должен носить маски и перчатки. Посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию полтора метра, - сообщают специалисты Роспотребнадзора РФ.

2. Сургутский район в антилидерах по приросту заражения коронавирусом.

3. Выпускников Югры ждут памятные подарки. Власти ХМАО учредили выплату в размере пять тысяч рублей. Презенты призваны подбодрить школьников, чей учебный год был существенно не похож на прежние из-за пандемии.

Итак, всего на 1 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 2436 случаев коронавирусной инфекции, 782 - выздоровели, 18 человек ранее умерли, 9462 жителя региона подлежат наблюдению, 22278 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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