31 Май 2020 2020-05-31T12:31:53+03:00

Сургутский район в антилидерах по приросту заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 136 новых случаев заболевания коронавирусом в 11 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 17, Сургутский район - 46, Нижневартовский район – 6, Ханты-Мансийск – 14, Сургут – 20, Нижневартовск – 19, Мегион – 6, Нягань – 2, Когалым – 3, Радужный – 2, Югорск – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2436.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 9 случаев , 18-29 лет – 25, 30-49 лет – 68, 50-64 лет – 30, старше 65 лет – 4 случая. По местам инфицирования: завозные - 11, из контактов в очагах - 106, в 19 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 10, с симптомами ОРВИ - 59, в бессимптомной форме заболевания – 67. Выздоровели за минувшие сутки - 30 человек.

С лабораторно подтверждённым диагнозом: 11 человек – на ИВЛ, 31 пациентов – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU