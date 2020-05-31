2020-05-31T13:09:41+03:00
Общество

Выпускников Югры ждут памятные подарки

Презенты готовят в правительстве региона
Руслан Савинов
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Выпускников Югры ждут памятные подаркиВыпускников Югры ждут памятные подаркиФото: pixabay.com
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Власти ХМАО учредили выплату в размере пять тысяч рублей. Также готовится памятный подарок всем выпускникам Югры, освоившим программу среднего общего образования.

- Денежные средства будут перечислены выпускникам школ на лицевые счета банковских карт, которые будут открыты для них с установленным периодом бесплатного обслуживания до 2024 года, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Добавим, что выбрать один из вариантов дизайна подарка и банк для получения выплаты можно, заполнив форму опроса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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