Выпускников Югры ждут памятные подарки
Презенты готовят в правительстве региона
Выпускников Югры ждут памятные подаркиФото: pixabay.com
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Власти ХМАО учредили выплату в размере пять тысяч рублей. Также готовится памятный подарок всем выпускникам Югры, освоившим программу среднего общего образования.
- Денежные средства будут перечислены выпускникам школ на лицевые счета банковских карт, которые будут открыты для них с установленным периодом бесплатного обслуживания до 2024 года, - рассказали в пресс-службе правительства региона.
Добавим, что выбрать один из вариантов дизайна подарка и банк для получения выплаты можно, заполнив форму опроса по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU