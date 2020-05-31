2020-05-31T12:23:56+03:00
Общество

Как будут работать кинотеатры Сургута после открытия?

Эксперты дали подробный комментарий
Руслан Савинов
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Как будут работать кинотеатры Сургута после открытия?Как будут работать кинотеатры Сургута после открытия?Фото: pixabay.com
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Представители федерального Роспотребнадзора пояснили порядок того, как будут работать югорские кинотеатры после открытия.

- В кинотеатрах будут действовать специальные правила, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом. Персонал должен носить маски и перчатки, - сообщают специалисты.

Кроме того, должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиком. Посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию полтора метра.

Также стало известно, что еду и напитки из кинобара рекомендуется продавать бесконтактным способом.

Добавим, что в кинотеатрах будет проводиться регулярная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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