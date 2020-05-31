Как будут работать кинотеатры Сургута после открытия?
Представители федерального Роспотребнадзора пояснили порядок того, как будут работать югорские кинотеатры после открытия.
- В кинотеатрах будут действовать специальные правила, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом. Персонал должен носить маски и перчатки, - сообщают специалисты.
Кроме того, должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиком. Посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию полтора метра.
Также стало известно, что еду и напитки из кинобара рекомендуется продавать бесконтактным способом.
Добавим, что в кинотеатрах будет проводиться регулярная дезинфекция.
ИСТОЧНИК KP.RU