Коронавирус в Югре, последние новости на 31 мая 2020 года: еще одна смерть от коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 31 мая 2020 года. Еще одна смерть от коронавируса.

В Сургуте в Сургутской окружной клинической больнице скончалась 47-летняя пациентка. У женщины был лабораторно подтвержден COVID-19. Лечение женщины осложнялось сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни.

Югорчанам рассказали, когда откроются детские лагеря. По информации Роспотребнадзора России, произойти это может только на третьем этапе снятия ограничений в регионе.

Стало известно, что на территории лагеря можно будет отдыхать без масок. Группы и отряды должны быть заполнены наполовину, дети из одной смены должны заезжать в лагерь и покидать его в один день, между сменами нужен перерыв не меньше двух дней, во время смены выезжать из учреждения нельзя.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 мая 2020 года: 2300 человек, за сутки зафиксировано 167 новых случаев.

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровели 8 212 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.