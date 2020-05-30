Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 30 мая 2020 года составило 2300 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 мая 2020 года: 2300 человек, за сутки зафиксировано 167 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
В Роспотребнадзоре Югры рассказали, что новые случаи были зафиксированы в 11 муниципальных образованиях: Сургутский район – 51, Ханты-Мансийск – 10, Сургут – 42, Нефтеюганск – 7, Нижневартовск – 17, Мегион – 22, Нягань – 4, Когалым – 9, Радужный – 1, Лангепас – 3, Белоярский – 1.
По возрастной структуре: дети – 32, 18-29 лет – 14, 30-49 – 84, 50-64 – 33, старше 65 лет – 4 случая. По месту инфицирования: завозные - 3, из контактов в очагах - 130, контакт уточняется - 34. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ - 69, в бессимптомной форме заболевания – 74. Выздоровели за минувшие сутки 24 человека.
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 8 212 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что доставкой на дом продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости обеспечены 23 тысячи югорчан, две трети из них – граждане старше 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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