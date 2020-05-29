2020-05-29T16:14:35+03:00
Общество

Около 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемии

Стали известны итоги очередного заседания оперштаба региона
Руслан Савинов
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Около 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемииОколо 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемииФото: pixabay.com
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Глава Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

На заседании стало известно, что доставкой на дом продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости обеспечены 23 тысячи югорчан, две трети из них – граждане старше 65 лет.

Также глава региона попросила депздрав округа подготовить обращение в управление Роспотребнадзора с просьбой наделить определенные региональные лаборатории, которые проводят тестирование на коронавирус правом на исследование как заболевших, так и здоровых граждан, чтобы сократить время ожидания результатов тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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