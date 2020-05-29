Около 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемии
Глава Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
На заседании стало известно, что доставкой на дом продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости обеспечены 23 тысячи югорчан, две трети из них – граждане старше 65 лет.
Также глава региона попросила депздрав округа подготовить обращение в управление Роспотребнадзора с просьбой наделить определенные региональные лаборатории, которые проводят тестирование на коронавирус правом на исследование как заболевших, так и здоровых граждан, чтобы сократить время ожидания результатов тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU