29 Май 2020 2020-05-29T16:14:35+03:00

Около 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемии Фото: pixabay.com

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Глава Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

На заседании стало известно, что доставкой на дом продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости обеспечены 23 тысячи югорчан, две трети из них – граждане старше 65 лет.

Также глава региона попросила депздрав округа подготовить обращение в управление Роспотребнадзора с просьбой наделить определенные региональные лаборатории, которые проводят тестирование на коронавирус правом на исследование как заболевших, так и здоровых граждан, чтобы сократить время ожидания результатов тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU