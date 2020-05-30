В Сургуте скончалась 47-летняя женщина с коронавирусом
В Сургуте в Сургутской окружной клинической больнице скончалась 47-летняя пациентка. У женщины был лабораторно подтвержден COVID-19.
– Лечение женщины осложнялось сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни, – сообщили в Оперативном штабе Югры, выразив соболезнования родным и близким умершей жительницы округа. Там напомнили, что режим самоизоляции в регионе продлен до 15 июня.
Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что выплаты стимулирующего характера югорским медицинским работникам, борющимся с COVID-19, за май будут окончательно осуществлены до 2 июня.
Более 1200 работников стационарных организаций соцобслуживания, трудящихся в режиме двухнедельной вахты, также получат от региона по 11 500 рублей. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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