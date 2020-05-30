Югорчане узнали, когда откроются детские лагеря

30 Май 2020 2020-05-30T15:04:54+03:00

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Югорчанам рассказали, когда откроются детские лагеря. По информации Роспотребнадзора России, произойти это может только на третьем этапе снятия ограничений в регионе.

Стало известно, что на территории лагеря можно будет отдыхать без масок. Группы и отряды должны быть заполнены наполовину, дети из одной смены должны заезжать в лагерь и покидать его в один день, между сменами нужен перерыв не меньше двух дней, во время смены выезжать из учреждения нельзя.

– Для воспитанников детских домов, школ-интернатов нужно организовывать отдельные смены, сотрудники могут быть допущены к работе только после сдачи теста на антитела к коронавирусу, на территории лагеря не должно быть посторонних. Там не будут проводиться массовые мероприятия и родительские дни, дети как можно больше времени должны проводить на свежем воздухе, – сообщили в Оперативном штабе Югры.

Кроме того, каждому отряду нужно выделить помещение с учетом социальной дистанции между детьми не менее полутора метров, контроль за здоровьем отдыхающих и меры дезинфекции будут усилены, врач и медсестра будут дежурить постоянно, регулярно замеряя температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU