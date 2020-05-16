2020-05-16T20:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 17 мая 2020: охват тестированием вырос в полтора раза

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 17 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в Югре, последние новости на 17 мая 2020Коронавирус в Югре, последние новости на 17 мая 2020Фото: Ольга Крыльцова
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 17 мая 2020 года. Ограничения в связи с режимом повышенной готовности будут снимать в каждом городе Югры отдельно. Власти региона обещают дифференцированный подход.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила усилить контроль за въезжающими в округ, включая обязательную самоизоляцию или пребывание в обсерваторе.

Охват тестированием населения вырос в полтора раза, также увеличен коечный фонд. Разработана схема экспресс-тестирования граждан.

Более двух тысяч медиков, борющихся с коронавирусом, получили дополнительные выплаты на общую сумму 109 миллионов рублей.

Индекс самоизоляции в ХМАО вырос. В будни он понижается в связи с работой предприятий. Как сообщает департамент информационных технологий региона, системой самоконтроля воспользовались более 53 тысяч граждан Югры.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции в 9 муниципальных образованиях. Всего в период пандемии в регионе лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 насчитывается 1048. 20 человек в тяжелом состоянии, 7 из них на ИВЛ, 40 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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