16 Май 2020 2020-05-16T11:59:22+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 мая 2020 года

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За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции в 9 муниципальных образованиях. Всего в период пандемии в регионе лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 насчитывается 1048.

20 человек в тяжелом состоянии, 7 из них на ИВЛ, 40 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей – Депздрав Югры.

Как сообщает оперативный штаб Югры, наибольшее количество новых заболевших выявлено в Сургутском районе - у 55 тест показал положительный результат. В Сургуте – 11, Нижневартовске – 8, в Покачи – 3, в Нефтеюганске – 2, по одному случаю заболевания в Ханты-Мансийском районе, Мегионе, Радужном и Белоярском.

- По месту инфицирования: завозных - 3 случая, из ранее установленных очагов – 72 случая, контакт устанавливается в 8 случаях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 17 случаев, с симптомами ОРВИ - 41 случай, в бессимптомной форме заболевания – 25, - уточняет оперативный штаб региона.

ИСТОЧНИК KP.RU