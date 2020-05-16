Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно

16 Май 2020 2020-05-16T10:00:06+03:00

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В Югре готовятся дифференцированно подойти к снятию или введению ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб региона, решение по каждому городу и муниципалитету глава округа Наталья Комарова будет принимать отдельно.

Губернатор Югры во время заседания регионального оперштаба поручила усилить контроль за въезжающими в округ гражданами, включая обязательную самоизоляцию или пребывание в обсерваторе.

Показатели, предусмотренные для анализа ситуации с коронавирусом, достигают в округе положительных значений, среди них — охват тестированием населения, он вырос в полтора раза, также увеличен коечный фонд.

В ХМАО проведено более 25 тысяч коммерческих исследований среди здорового населения в дополнение к тестированию, проводимому региональными лабораториями. Разработана схема экспресс-тестирования граждан: ожидается поступление экспресс-тестов в округ.

Более двух тысяч медиков, борющихся с коронавирусом, получили дополнительные выплаты на общую сумму 109 миллионов рублей.

В ходе заседания оперштаба также сообщили, что проведена проверка по соблюдению рекомендаций по профилактике коронавируса 908 организаций, у 60 из них выявлены нарушения, в основном это несоблюдение персоналом мер персональной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU