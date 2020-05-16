Индекс самоизоляции в Югре вырос
Индекс самоизоляции в ХМАО незначительно, но вырос. Как сообщает департамент информационных технологий региона, системой самоконтроля воспользовались более 53 тысяч граждан Югры.
Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что, по оценке ведомства, в среднем индекс самоизоляции вырос на 0,2 с момента запуска информационной системы «Цифровое уведомление.
Ципорин также отметил, что юрлицами региона оформлено более 620 тысяч уведомлений на своих работников с указанием графика их работы. Индекс самоизоляции в Югре с начала мая возрос от 1,3 до 3,4 единиц (чем выше показатель, тем лучше). В будни он понижается в связи с работой предприятий, в выходные – повышается.
ИСТОЧНИК KP.RU