2020-05-16T06:45:01+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Югре вырос

В будни он понижается в связи с работой предприятий
Анна Полякова
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Индекс самоизоляции в Югре вырос Фото: pixabay.comИндекс самоизоляции в Югре вырос Фото: pixabay.com
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Индекс самоизоляции в ХМАО незначительно, но вырос. Как сообщает департамент информационных технологий региона, системой самоконтроля воспользовались более 53 тысяч граждан Югры.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что, по оценке ведомства, в среднем индекс самоизоляции вырос на 0,2 с момента запуска информационной системы «Цифровое уведомление.

Ципорин также отметил, что юрлицами региона оформлено более 620 тысяч уведомлений на своих работников с указанием графика их работы. Индекс самоизоляции в Югре с начала мая возрос от 1,3 до 3,4 единиц (чем выше показатель, тем лучше). В будни он понижается в связи с работой предприятий, в выходные – повышается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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