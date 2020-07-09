Коронавирус в Югре, последние новости на 10 июля 2020: Сургут опять в антилидерах и смерть трех пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 10 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 10 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 44 пациента. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 265 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля. Среди прочего отметим, что пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается вновь в Сургуте. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 11406 случаев коронавирусной инфекции, 6156 - выздоровели, 81 человек ранее умерли (из них трое за минувшие сутки), 18811 жителей региона подлежат наблюдению, 40755 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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