Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля

Решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 12 июля включительно. Соответствующее постановлением подписано Натальей Комаровой подписано накануне, 4 июля.

Также документом продлевается приостановка оказания услуг стоматологий, за исключением неотложной помощи, в том числе на дому:

Пока не доступны детские игровые комнаты и развлекательные центры

- По-прежнему приостановление деятельность СПА-салонов, соляриев, саун, - напоминают жителям региона.

Кроме того, пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

Кроме того, до 12 июля включительно приостановлено размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях и гостиницах.