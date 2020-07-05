2020-07-05T06:33:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля

Соответствующее постановление подписала глава региона
Руслан Савинов
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Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июляРежим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июляФото: pixabay.com
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Решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 12 июля включительно. Соответствующее постановлением подписано Натальей Комаровой подписано накануне, 4 июля.

Также документом продлевается приостановка оказания услуг стоматологий, за исключением неотложной помощи, в том числе на дому:

Пока не доступны детские игровые комнаты и развлекательные центры

- По-прежнему приостановление деятельность СПА-салонов, соляриев, саун, - напоминают жителям региона.

Кроме того, пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

Кроме того, до 12 июля включительно приостановлено размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях и гостиницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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