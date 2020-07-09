Сургут опять оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
В Югре лабораторно подтверждены 265 новых случаев заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Когалым – 37, Нижневартовск – 27, Нефтеюганск – 23, Сургутский район – 22, Ханты-Мансийск – 20, Нягань – 18, Советский район – 13, Нижневартовский район – 11, Лангепас – 8, Пыть-Ях – 8, Радужный – 7, Мегион – 5, Югорск – 5, Нефтеюганский район – 4, Урай – 4, Октябрьский район – 4, Ханты-Мансийский район – 3, Кондинский район – 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 11406.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 51, с симптомами ОРВИ - 177, в бессимптомной форме заболевания – 37. По месту инфицирования: контактные установлены - 232, в 33 случаях контакт уточняется.
Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 73 пациентов тяжелое – они в реанимации, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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