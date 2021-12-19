Коронавирус в Югре. Последние новости на 20 декабря 2021 года: югорчане продолжают прививаться

Югорчане продолжают прививаться. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 20 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 199 и составило 72 145 человек, 10 человек скончались (всего – 1 898 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

В Ханты-Мансийском районе поставили прививку от коронавируса 9 867 человек, из них 2 667 – граждане в возрасте старше 60 лет. Мероприятия по предупреждению завоза и распространения ковида продолжаются.

Нижневартовске стартовала предновогодня акция волонтеров-медиков. К акции «Выздоравливайте!» подключились школьники.

За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 023 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 32 655 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.