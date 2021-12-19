В Нижневартовске стартовала предновогодня антиковидная акция волонтеров-медиков

В Нижневартовске стартовала предновогодня акция волонтеров-медиков. Фото "Волонтеры-медики | Ханты-Мансийский АО" в ВК.

В Нижневартовске стартовала предновогодня акция волонтеров-медиков. К акции «Выздоравливайте!» подключились школьники.

– Мои бабушка и дедушка сейчас лежат в госпитале, правда, в Тюмени. Очень за них переживаю. Поэтому решил стать участником акции и написал письмо тем пациентам, которые сейчас, как и мои родные, лечатся. Вдруг и в Тюмени кто-нибудь из школьников поступит так же? – надеется ученик школы № 29 Тимофей Васюков.

– Мы искренне надеемся, что послания детей помогут пациентам. Читая их, поверьте, невозможно остаться равнодушными, – говорит волонтер-медик Евгения Пастухова.

Первая партия подарков и детских посланий уже доставлена в инфекционный госпиталь Нижневартовска. К акции журналистов и медиков – волонтеров подключились и другие школы города.