В Ханты-Мансийском районе поставили прививку от коронавируса почти 10 тысяч человек. Фото - Администрация Ханты-Мансийского района.

В Ханты-Мансийском районе поставили прививку от коронавируса 9 867 человек, из них 2 667 – граждане в возрасте старше 60 лет Мероприятия по предупреждению завоза и распространения ковида продолжаются.

С 10 ноября по 17 декабря специалисты администраций сельских поселений совместно с участковыми уполномоченными полиции, а также с участием сотрудников администрации района провели 319 рейдовых мероприятий (за прошлую неделю – 20 рейдов): на транспорте – 6, в торговых точках – 149, в учреждениях культуры – 47, на социальных объектах– 66, на объектах здравоохранения – 41, на объектах общественного питания – 10.

– В ходе рейдовых мероприятий нарушений масочного режима не зафиксировано. Средства индивидуальной защиты и вакцинация помогут защитить вас и окружающих от коронавируса и гриппа. Берегите здоровье! – отметили в администрации муниципалитета.