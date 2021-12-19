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Здоровье19 декабря 2021 8:34

Коронавирус в Югре, последние новости на 19 декабря 2021 года: умерло еще 10 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 19 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом в Югре 19 декабря увеличилось на 10.

Число умерших коронавирусом в Югре 19 декабря увеличилось на 10.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре 19 декабря увеличилось на 10. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 898 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 023 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 32 655 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.