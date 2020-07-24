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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 25 июля 2020: в медицинских учреждениях сокращают число коек для больных COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 25 июля 2020 года
Вера Зенина
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 25 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 25 июля 2020 года
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Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 196 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 15 057 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 170, уточняется - 26.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 68, с симптомами ОРВИ - 108, в бессимптомной форме заболевания - 20, умерших - 2.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 45 человека - на ИВЛ, 60 - в реанимации.

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут - 48 Нижневартовск - 28 Нефтеюганск - 25.

Далее идут: Нягань - 15, Ханты-Мансийск - 13, Сургутский район - 12, Лангепас и Покачи - 9, Пыть-Ях - 7, Урай и Белоярский район - 6, Когалым и Советский район - 5, Нефтеюганский район - 4.

Замыкают список: Кондинский район - 2, Мегион и Октябрьский район - 1.

Выздоровевших - 411 человек, за весь период пандемии - 10675.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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