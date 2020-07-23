Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 июля 2020 года перевалило за 14 тысяч человек

23 Июль 2020 2020-07-23T11:07:40+03:00

За последние сутки почти 200 югорчан заразились COVID-19 Фото: pixabay.com

Последние новости о коронавирусе на сегодняшний день

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За последние сутки в регионе зарегистрировано 198 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 14 861 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 171, уточняется - 27.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ - 129, в бессимптомной форме заболевания - 19.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 44 человека - на ИВЛ, 59 - в реанимации.

Лидерами по приросту больных стали: Сургут - 51, Нижневартовск - 30, Нефтеюганск - 20.

Замыкают список: Ханты-Мансийский и Октябрьский районы, а также Югорск и Покачи - по 1 заболевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU