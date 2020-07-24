24 Июль 2020 2020-07-24T15:01:53+03:00

В медицинских учреждениях Югры сократится число коек для больных COVID-19 Фото: pixabay.com

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В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Наталья Комарова приняла решение сократить количество коек для ковидных больных.

К такому мнению губернатор пришла, ознакомившись с данными Роспотребнадзора. Сейчас в регионе зарегистрировано 15057 заболевших, 10 675 - выздоровевших, 117 - умерших. Под наблюдением остаются - 19767 человек, сняты с наблюдения - 49548.

По данным департамента здравоохранения, за сутки в стационар из реанимации переведены 6 человек.

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день - 0,87%. Показатель охвата населения тестированием - 316,65. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию – 1319 или 157,2%.

-С 12 июля регистрируется стабильное снижение количества коек, занятых пациентами с пневмонией. Ежедневно число выписанных граждан превышает количество госпитализированных пациентов. В этой связи, сегодня правительством автономного округа принято решение о сокращении части дополнительно развернутого под COVID-19 инфекционного коечного фонда и переводе его в штатное назначение, - сообщила Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU