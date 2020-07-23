Наталья Комарова подписала документ о переходе к первому этапу снятия ограничений

23 Июль 2020 2020-07-23T06:02:54+03:00

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Наталья Комарова подписала постановление о переходе к первому этапу снятия ограничительных мер.

Теперь югорчане могут заниматься спортом на открытом воздухе, но не более двух человек совместно. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров.

Ещё можно выйти на прогулку, также не более двух человек или прогуляться с детьми до 14 лет с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, разумеется исключая места массового пребывания людей, в том числе детские и спортивных площадки.

Однако болезнь ещё не побеждена, поэтому режим самоизоляции в регионе продлён до 9 августа.

Медики рекомендуют не забывать о принятых мерах безопасности и заботиться о своём здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU