2020-07-24T11:01:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших в Югре достигло 15 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе на сегодняшний день
Вера Зенина
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Количество заболевших в Югре достигло 15 тысяч человекКоличество заболевших в Югре достигло 15 тысяч человек
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Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 196 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 15 057 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 170, уточняется - 26.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 68, с симптомами ОРВИ - 108, в бессимптомной форме заболевания - 20.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 45 человека - на ИВЛ, 60 - в реанимации.

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Фото: www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту заболеваемых стали: Сургут - 48 Нижневартовск - 28 Нефтеюганск - 25.

Далее идут: Нягань - 15, Ханты-Мансийск - 13, Сургутский район - 12, Лангепас и Покачи - 9, Пыть-Ях - 7, Урай и Белоярский район - 6, Когалым и Советский район - 5, Нефтеюганский район - 4.

Замыкают список: Кондинский район - 2, Мегион и Октябрьский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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