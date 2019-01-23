Суд арестовал дебошира Павла Шаповалова на два месяца за попытку угнать самолёт рейса «Сургут – Москва»

Ханты-Мансийский районный суд арестовал дебошира Павла Шаповалова на два месяца, до 22 марта, за попытку угнать самолёт «Аэрофлота», выполнявшего рейс «Сургут – Москва». 41-летнему горе-угонщику предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/687816" frameborder="0"></iframe> Арест Шаповалова.

Во время судебного заседания он отказался признать свою вину и заметил, что не знает, зачем решил ворваться в кабину пилотов и потребовать развернуть самолёт до Афганистана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/687656" frameborder="0"></iframe> Как житель Сургута Боинг угнать пытался.Пьяный преступник пытался ворваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна принял решение садиться на ближайшем аэродроме в Ханты-Мансийске

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра», несмотря на то, что Шаповалов угрожал оружием, силовики не обнаружили ни взрывчатых веществ, ни оружия во время досмотра обвиняемого и самого судна. Также в крови Шаповалова не обнаружили следы наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, Павлу теперь придётся пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Предъявлено обвинение в угоне самолета.Сегодня в Ханты-Мансийске ранее задержанному 41-летнему Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая внешнюю неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

КСТАТИ

Ситуация с дебоширом дошла и до губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Глава региона провела экстренное заседание оперативного штаба, участниками которого стали руководители СК РФ по ХМАО-Югре, Росгвардии, ФСБ, МВД, заместители главы региона и уполномоченный по правам человека в округе.

Комарова поручила профильным ведомствам проконтролировать, чтобы всем пассажирам, которые опоздали на стыковочные рейсы, возместили финансовые потери в полном объёме. Также при необходимости всем окажут правовую и юридическую поддержку. Ситуация находится под непосредственным контролем губернатора, членов правительства и уполномоченного по правам человека в Югре.

ОФИЦИАЛЬНО

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту Сургута после происшествия. Специалисты дадут оценку полноте досмотровых мероприятий при подготовке самолёта «Сургут – Москва» к выполнению полета.

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