«Я знал, что у него не все дома»: что известно о дебошире Павле Шаповалове, пытавшемся развернуть самолёт в Афганистан

41-летний, ранее судимый, Павел Шаповалов, буквально за полдня успел прославиться на всю страну. Пассажир рейса «Сургут – Москва» авиакомпании «Аэрофлот», будучи в хлам пьяным, решил ворваться в кабину и, угрожая оружием, потребовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. К счастью, мужчина оказался не террористом, а всего лишь дебоширом, в «активе» которого оказалось немало административных дел.

«ВЫНУЖДЕННЫЕ» ПРОГУЛЫ

Шаповалов – житель небольшого села Угут, что находится в Сургутском районе ХМАО-Югры, и когда-то его жизнь существенно отличалась от нынешней. Раньше он работал в Юганском заповеднике государственным инспектором по охране территории, но из-за постоянных прогулов даже такую должность успел «профукать» - уволили по статье.

С решением руководства мужчина не согласился и в начале 2018 года подал иск к «Юганскому заповеднику». Якобы, увольнение было незаконным, а отсутствовал он по уважительным причинам – находился в больнице. Он пожелал, чтобы его восстановили на работе, заплатили зарплату за дни «вынужденного» прогула и выплатили компенсацию за «моральный вред». Правда, суд отказался удовлетворить его иск к «Юганскому заповеднику». Как выяснилось, Павел был здоров и просто ходил в больницу за выпиской из медицинской карты.

В фотогалерее Юганского заповедника «Комсомольская правда – Югра», действительно, обнаружила мужчину, похожего на задержанного.

ФИГУРАНТ СУДЕБНЫХ ДЕЛ

Однако в биографии Павла иск к работодателю – не единственный. За четыре года до увольнения с работы, в конце 2014 года, Сургутский районный суд постановил выселить господина Шаповалова и его мать из жилого дома, не предоставляя им другое жилое помещение. Кроме того, с них взыскали и госпошлину в доход бюджета на сумму 4 тысячи рублей. Причиной этому стало исковое заявление департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района. Дело в том, что пара «мама-сын» проживали в квартире по улице Сосновой «на птичьих правах».

Жилище женщине предоставили в сентябре 1984 года, на основании решения профсоюзного комитета Угутской участковой больницы, на состав семьи три человека. Так и проживали они втроём: мать, сын и дочь. Они исправно платили за жильё и коммунальные услуги, следили за техническим состоянием квартиры и проводили ремонт. На эти факты женщина и обратила внимание суда, иск не признала и подала вместе с сыном апелляцию, правда, на само заседание апелляционной инстанции истцы сами же не явились.

Из дома по ул. Сосновой Шаповалова и выселилиФото: Яндекс. Карты

Суд рассмотрел дело в их отсутствие, ещё раз проверил законность и обоснованность принятого решения, в связи с чем апелляция была отклонена.

В 1996 году глава Угута предоставил матери Павла Шаповалова одноэтажный жилой дом по ул. Пихтовая, общей площадью 56,8 кв. м, по договору социального найма. По данным архивных документов на сайте судебных и нормативных актов РФ, в этом доме должны были проживать мать и будущий авиадебошир. С 2006 года жильё перешло в собственность матери Павла, а в спорном помещении стала жить его сестра, позже переехавшая в другую квартиру.

Фото: предоставлено специально для КП

Правда, Павел не захотел жить с матерью в доме и попытался через суд добиться права стать полноправным членом семьи своей сестры, но своего так и не добился.

ЧТО ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ?

Коллеги Шаповалова говорят: он и раньше человек был не слишком адекватный и интеллектом не отличался, а лет 7-10 назад с ним произошла какая-то мутная история.

- Он ехал в поезде, с кем-то выпивал. Его сильно побили, особенно «досталось» голове, забрали деньги и после этого он совсем «с катушек съехал». Он даже политическое убежище где-то просил, - говорит про него коллега, пожелавший остаться анонимом. – Раньше вместе работали, где-то два-два с половиной года. Я до этого уже знал, что он несколько неуравновешенный, и на работе это неоднократно подтверждалось.

По словам коллеги Шаповалова, он постоянно провоцировал коллег. Говорит, даже был такой случай: работали в поле, возвращались домой. Ни с того ни с сего, он начал задираться на коллегу, за что и получил по физиономии.

- Потом сам еще и жаловался начальнику. Мол, это на него наехали, увольте хулигана и все в таком духе. Было неоднократно, что он клеветал на других, - вспоминает мужчина. – Я был в шоке, когда узнал, что он в самолете начал буянить. Подозревал, конечно, что у него не все дома (он говорил, что получал образование в Гарварде), но не думал, что до такой степени. Есть ребёнок, была и жена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/687656" frameborder="0"></iframe> Как житель Сургута Боинг угнать пытался.Пьяный преступник пытался ворваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна принял решение садиться на ближайшем аэродроме в Ханты-Мансийске

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Угута сговорились ничего не рассказывать незнакомым людям по поводу своего буйного односельчанина. По их мнению, от этого «им станет хуже», а «сбором информации должны заниматься только правоохранительные органы».

- Непонятно, для чего им эта информация? Скорее всего, чтобы повысить рейтинг какой-нибудь группы в соцсетях! – предполагают селяне. Правда, их «оппоненты» возмущаются, как можно оправдывать действия мужчины, из-за которого у многих сорвались планы.

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